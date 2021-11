Wardah Dukung Acara Lampung Krakatau Festival XXX 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Lampung Krakatau Festival atau biasa dikenal dengan Festival Krakatau kembali diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada Kamis (4/11/2021) di Novotel, Bandar Lampung.

Suksesnya acara Festival Krakatau tentunya mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Salah satunya dari PT Paragon yang membawa nama brand Wardah serta produk premiumnya Crystallure untuk turut memeriahkan pagelaran festival budaya terbesar di Provinsi Lampung edisi ke-10 ini.

Vira Bellani, Area Market Development Lampung menyampaikan bahwa Wardah sebagai top brand kosmetik lokal di Indonesia turut bangga bisa mendukung acara Lampung Festival Krakatau, mengangkat tema Wisdom to Victory, Wardah berharap bisa terus membersamai kegiatan-kegiatan positif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi untuk bisa semakin Berjaya.

"Wardah berharap bisa selalu ada di sisi masyarakat dan para wanita hebat, tentunya dengan menghadirkan produk kosmetik halal dan aman untuk menunjang kecantikan dan memberikan rasa nyaman kepada seluruh wanita untuk menjadi berani, to let our voices be heard! Wardah mengajak wanita di Indonesia untuk melangkah maju menuangkan aspirasi dan berani tampil. Sebagai bentuk wujud nyata dari campaign Wardah Beauty Moves You, kita mendukung kegiatan positif di daerah seperti Festival Krakatau ini," tutur Vira.

Acara semalam dilaksanakan secara hybrid, yakni luring di Hotel Novotel, dan secara daring melalui akun Instagram dan YouTube Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Dihadiri oleh Ibu Wakil Gubernur Chusnunia Salim serta 15 Bupati/Walikota dari setiap daerah maupun yang mewakili. Chusnunia Salim dalam pidatonya menyampaikan bahwa Lampung memiliki potensi luar biasa untuk bisa mengembangkan destinasi wisata.

"Meskipun perayaan Lampung Krakatau Festival tidak seperti tahun-tahun 2019 dan sebelumnya, namun semangat untuk bangkit meramaikan pariwisata bisa terus tumbuh. Lampung gerbang Sumatera dekat dengan Jakarta, ini menjadi potensi yang luar biasa. Meski masa sulit, kita harus survive. Perlu kerja keras bersama yang terus dijaga agar tidak meredup," jelas Chusnunia.

Festival Krakatau bisa dikategorikan sebagai festival terbesar di Provinsi Lampung, karena mempertunjukkan budaya dan kesenian dari 13 kabupaten (pameran budaya).

Tak hanya itu, acara juga dimeriahkan dengan adanya pagelaran fashion show dari Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, oleh Zet by Ida Giriz, Una Batik Siger, serta Rita Anomsari. (*)