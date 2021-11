GridOto Award 2021 Beri 79 Penghargaan bagi Industri Otomotif Mobil dan Motor 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tahun ini merupakan keempat kalinya GridOto.com memberikan penghargaan kepada industri otomotif khususnya mobil dan motor, serta pelaku otomotif di Indonesia melalui acara GridOto Award 2021.

Pengumuman pemenang penghargaan tertinggi di bidang otomotif ini dilaksanakan secara online pada 7 November 2021 dan bisa disaksikan di channel YouTube Gridoto & Otomotif TV. Lewat daya beli konsumen yang mulai meningkat, pabrikan motor dan mobil berlomba meluncurkan produk baru dengan sejumlah fitur canggih.

"Persaingan antar brand memberikan konsumen pilihan kendaraan. Berteknologi modern dengan harga terjangkau, aman dan nyaman untuk mobilitas sehari-hari," tutur Billy Riestianto, Chief Editor Gridoto.com.

Atas dasar inilah GridOto Award 2021 mengusung tema “Better Mobility” untuk memberikan informasi produk dan panduan berbelanja otomotif kepada konsumen.

GridOto Award 2021 memberikan 79 penghargaan yang terbagi dalam tujuh kategori, yaitu 19 penghargaan kategori motor, 17 penghargaan kategori mobil, empat penghargaan kategori Special Award, 19 penghargaan kategori total cost of ownership, 18 penghargaan kategori Resale Value, satu penghargaan Car of The Year, dan satu penghargaan Motorcycle of The Year.

Adapun definisi masing-masing kategori yakni Car Category dan Motorcycle Category. Kategori ini diperuntukkan mobil dan motor terbaik pilihan redaksi yang diuji secara independen lewat serangkaian tes dalam satu tahun.

Kemudian Total Cost Category, yakni biaya kepemilikan sebuah mobil yang harus dikeluarkan pemilik selama satu tahun. Ini meliputi ongkos perawatan, biaya BBM dan pajak. Jika dibagi 365 hari (1 tahun) akan muncul biaya hariannya.

Kategori lainnya adalah Resale Value Category. Kategor ini merupakan nilai depresiasi (penurunan) harga mobil bekas dibandingkan dengan harga barunya dalam satuan persentase selama satu tahun.

Billy menambahkan, GridOto Award 2021 juga menyediakan kategori Special Award - Best Digital Content. Penghargaan diberikan kepada APM di industri otomotif yang berhubungan dengan kreatifitas dan pengembangan dalam pengelolaan konten digital.

"Lainnya Special Award - PR Of The Year. Ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada APM di industri otomotif yang berhubungan dengan public relation. Bagaimana menjalin hubungan dengan publik, tingkat responsif serta keaktifannya," tuturnya.

Sementara, GridOto Award 2021, kata Billy juga mengikutsertakan kategori Special Award - Kontribusi Untuk Negeri (KUN). Penghargaan ini diberikan kepada organisasi/lembaga di industri otomotif dan pendukungnya. Memiliki manfaat untuk masyarakat luas, berkembang secara responsif dan masif.

Yang terakhir kategori Special Award - Person of The Year, suatu penghargaan yang diberikan kepada perorangan karena mampu menginspirasi, memberikan terobosan dan membuat tren baru di bidang otomotif. Seluruh penghargaan kategori kendaraan roda dua & roda empat telah melewati proses penjurian oleh tester berpengalaman.

"Semua bentuk tes dilakukan langsung oleh pihak GridOto.com demi menjamin keakuratan data. Informasi mengenai GridOto Award 2021 bisa diakses melalui www.gridoto.com atau kunjungi social media Facebook Gridoto, Instagram Gridoto, dan YouTube Gridoto," tandas Billy.(*)