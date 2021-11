TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Berikut ini simulasi kredit Honda Genio CBS terbaru 2021.

Honda Genio hadir pertamakali pada pertengahan 2019 lalu dan kini menjadi pilihan baru skutik entry level Honda.

Selain Honda BeAT dan Honda Scoopy, Honda Genio juga menjadi pilihan untuk kaum milenial dan pelajar.

Per November 2021 Honda Genio CBS di dibandrol dengan harga Rp 18.564.000 on the road Lampung.

Namun, konsumen bisa membeli motor tersebut dengan cara kredit.

Baca juga: Tampilan Baru Honda Genio Semakin Atraktif

Ditambah lagi promo uang muka atau tanda jadi dan potongan tenor yang membantu mengurangi beban angsuran.

Promo tersebut disampaikan oleh Yesi Dona, salah satu sales counter deler Honda di PT Bintang Kharisma Jaya, Bandar Lampung, saat dikonfirmasi pada, Senin (8/11/2021).

"Kesempatan bagi konsumen yang ingin membeli Honda Genio, secara kredit karena cukup dengan tanda jadi Rp 700 ribu bisa bawa pulang motor ini. Ada pula potongan tenor yang berlaku lho," kata Yesi.

Selain itu, ia menjelaskan beberapa syarat untuk proses kredit motor Honda di PT Bintang Kharisma Jaya.

"Fotocopy KTP suami istri 3 lembar dan fotocopy KK sebanyak 2 lembar.