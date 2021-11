I-Coffees FH Unila Dorong Adanya Peraturan Tentang Privasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) menggelar International Conference on Fundamental Rights (I-Coffees).

Adapun pemateri pada I-Coffees ini diantaranya HE Vincent Piket Ambasador Of The European Union to Indonesia and Brunei Darussalam, Dr Ruda Gonzales Alberto dari Associate Professor in Private Lawan Fakultas de Dret Universitat de Girona Spain.

Lalu, Dr Anita Yadav dari University Of Delhi, Dr H Nadirsyah Hosen dari Faculty of Law Monash University.

Dr Mariana Molnar Gabor Warokka member of geograohical Indication Experts Team Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law dan Human Rights of The Republic of Indonesia dan Ria Wierma Putri dari FH Unila.

Dekan FH Unila Dr M Fakih saat ditemui Tribun Lampung di Swiss-belhotel, Selasa (9/11/2021) mengatakan bahwa seminar ini diharapkan agar bisa memberikan buah pikiran atau mendorong adanya peraturan tentang privasi.

Jadi berkaitan dengan privasi di new era dan era digital ini harus bersiap dalam memberikan rasa aman untuk keamanan data.

Makanya semua harus perlu diskusikan, dengan harapan agar setiap orang yang punya privasi harus dilindungi.

"Setiap tahun memang ada seminar internasional dan tahun 2021 sudah memungkinkan untuk menggelar seminar," kata Fakih.

Sampai hari ini juga sudah bisa memungkinkan untuk menggelar agenda rutin dengan seminar internasional tersebut.

Khususnya aspek hukum dan banyak yang mengatur secara sendiri-sendiri dan expert mumpuni.

