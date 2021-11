Ilustrasi : Jadwal Liga Champions 2021-2022 Matchday ke-5 Atletico vs AC Milan - Chelsea vs Juventus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -Berikut Jadwal Liga Champons Matchday ke-5 ada Duel Chelsea vs Juventus dan Barcelona vs Benfica pada hari pertama Liga Champion, Rabu 24 November 2021.

Laga bigmatch pada Jadwal Liga Champions matchday 5 ada Manchester City vs Paris Saint-Germain, Chelsea Juventus, Atletico vs AC Milan atau Villarreal vs Manchester United.

Pertandingan Chelsea vs Juventus di group H Liga Champions, Rabu 24 November 2021, pukul 03.00 WIB.

The Blues julukan Chelsea menjamu Bianconeri julukan Juventus dalam pertandingan Matchday ke-5 penyisihan Grup H Liga Champions.

Chelsea saat ini tengah nyaman menikmati puncak klasemen sementara Liga Inggris, sedangkan Juventus justru tersungkur di posisi kedelapan Liga Seri A Italia

The Blues di liga Inggris pekan ke-11 hanya bermain imbang 1-1 melawan tim Burnley.

Berlaga di Stamford Bridge, Sabtu (6/11/2021), malam WIB, Chelsea harus puas dengan hasil imbang 1-1.

Chelsea baru bisa membuka keran golnya di menit ke-33 berkat gol Kai Havertz.

Berawal dari umpan manis Reece James, pemain berusia 22 tahun itu sukses mencetak gol dengan kepalanya. Meski sudah unggul, pasukan Thomas Tuchel terus menyerang.

Mereka mencoba untuk menggandakan keunggulan sebelum jeda turun minum. Akan tetapi, skor 1-0 tidak berubah hingga jeda babak pertama.