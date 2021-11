SMAIT Baitul Jannah Islamic School Raih Akreditasi 'A' 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) telah menetapkan hasil akreditasi tahun 2021 melalui surat pengumuman resmi pada tanggal 25 Oktober 2021 lalu yang ditandatangani Ketua BAN-S/M Dr. Toni Toharudin,M.Sc.

Terdapat 701 sekolah dari jenjang SD sampai SMA baik negeri maupun swasta yang telah mendapatkan akreditasi dalam bentuk nilai, dan peringkat akreditasi untuk sekolah/madrasah, dan Alhamdulillah SMAIT Baitul Jannah Islamic School berhasil memperoleh predikat Akreditasi “A” (UNGGUL) dengan total nilai 92.

Tidak hanya kelengkapan dokumen, tim audit/assesor juga melakukan visitasi atau kunjungan langsung ke sekolah yang beralamat di Jalan Pramuka No 43 Kemiling Raya Bandar Lampung ini untuk melakukan pengecekan data dokumen dan kelayakan.

Hasil yang membanggakan ini tentunya tidak lepas dari upaya dan peran Manajemen Sekolah dengan dukungan dari pihak Yayasan Baitul Jannah yang ikut terlibat secara maksimal memenuhi standar kriteria yang sesuai dengan standar BAN-S/M.

Selanjutnya, semoga hasil ini mampu menjadi motivasi yang lebih untuk terus berkarya serta memberikan yang terbaik demi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Pencapain ini juga menambah status Akreditasi “A” bagi seluruh unit pendidikan yang ada di Baitul Jannah Islamic School. Seperti yang diketahui bahwa Baitul Jannah Islamic School merupakan salah satu sekolah favorit di kota Bandar Lampung yang telah berdiri sejak tahun 2009 dan menaungi unit pendidikan PG-TK, SD, SMP, SMA dan SLB.

Sekolah Islam Terpadu yang memiliki dua ribu siswa ini memiliki fasilitas sekolah yang sangat lengkap, mulai dari fasilitas pendidikan, olahraga, multimedia serta asrama bagi santri yang merupakan siswa SMP dan SMA.

Selain fasilitas kolam renang, salah satu fasilitas terbaru yang dimiliki sekolah ini adalah lapangan sepatu roda/inline skate yang berstandar internasional, dimana ekstra kurikuler inline skate merupakan salah satu eskul unggulan di sekolah ini, hal ini dibuktikan dengan keberhasilannya dalam mencetak atlit sepatu roda yang telah berhasil meraih juara pada ajang perlombaan nasional maupun internasional.

Selain itu Baitul Jannah Islamic School juga memberikan pilihan 23 eskul lainnya yang tersedia disekolah, sehingga siswa dapat memilih eskul untuk bisa berlatih dan berprestasi sesuai dengan minat dan bakat siswa.

Sekolah yang memiliki program unggulan Tahfidz Qur’an ini juga banyak memberikan kesempatan kepada siswa berprestasi untuk dapat mendaftar melalui jalur prestasi akademik maupun non akademik.

Saat ini Sekolah telah membuka pendaftaran siswa baru untuk Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan biaya pendidikan yang sangat terjangkau melalui program EDU VAGANZA (UP TO 50%) Berlaku Hingga Desember 2021.

Program ini merupakan bentuk kepedulian Yayasan Baitul Jannah untuk membantu meringkankan orang tua dalam pembiayaan pendidikan bagi putra putri tercinta dimasa pandemi Covid-19.

Tidak hanya sampai disitu saja, namun dalam rangka mendukung program vaksinasi dari pemerintah, sekolah juga memberlakukan potongan biaya pendaftaran hingga seratus ribu rupiah bagi orang tua atau siswa yang telah mendapat vaksin hingga dosis kedua.

Ir. H. Sugirianto, MM selaku Pembina Yayasan Baitul Jannah yang juga hadir dan memberikan sambutan pada acara tasyakuran akreditasi sekolah berharap agar orang tua calon wali murid dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat menyekolahkan putra putri tercinta di Baitul Jannah Islamic School “Sekolahnya Para Juara”. (*)