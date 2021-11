Porsonel tengah membagikan masker kepada pengendara motor. Edukasi Tertib Berlalu Lintas, Polres Way Kanan Lampung Bagikan Masker kepada Pengguna Jalan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Satlantas Polres Way Kanan, melaksanakan kegiatan penerangan keliling dan memberikan edukasi tentang kamseltibcar lantas di Jalan Lintas Sumatera Sp 4 Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, Rabu 10 November 2021.

Kapolres Way Kanan Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kanit Turjawali Ipda Untung Pribadi menyampaikan hal itu dilakukan dalam rangka memberikan imbauan tertib berlalu lintas kepada pengendara dan pengguna jalan lainnya untuk mentaati peraturan lalu lintas.

"Bagi pengendara roda dua maupun yang dibonceng diimbaukan untuk tetap menggunakan helm dan pengendara roda 4 atau lebih menggunakan safety belt, mematuhi rambu rambu lalu lintas serta marka jalan untuk mencegah laka lantas,” Imbuh Ipda Untung.

“Selain itu personel juga melaksanakan penempelan stiker, membagikan brosur dan masker, serta mengingatkan masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan sehingga terhindar dari virus Ccovid-19,” Jelasnya.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)