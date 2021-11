Wisata Lampung, Menikmati Secangkir Kopi di Kalibata Coffee and Eatery

Pemilik Kalibata Coffee and Eatery Yosef mengatakan pemilihan nama kafe diambil dari nama gang yang ada di sekitar lokasi.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Kalibata Coffee and Eatery menjadi salah satu refrensi tempat nongkrong saat berkunjung di tempat Wisata Lampung.

Tapi jangan salah, Kalibata Coffee and Eatery bukan di Jakarta melainkan di Jalan Kesuma Bangsa No 102, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya sebelum kantor Telkom.

Pemilik Kalibata Coffee and Eatery Yosef pun mengatakan pemilihan nama kafe diambil dari nama gang yang ada di sekitar lokasi.

Kalibata Coffee and Eatery berdiri pada 22 Desember 2018.

"Awalnya pas milih nama kafe saya sempat melihat referensi kafe-kafe yang ada di Jakarta. Salah

"Selain itu nama Kalibata juga diambil dari nama gang yang berada di belakang kafe. Namanya Gang Kalibata. Kebetulan gang menuju rumah saya juga. Jadi maknanya mendalam sekali buat saya," ungkapnya.

Yosef mengatakan dirinya sempat merasakan dampak dari tsunami yang terjadi di Lampung Selatan beberapa tahun lalu.

"Kesedihan masih kerasa dalam hati saya. Dimana banyak warga dan anak-anak kehilangan anggota keluarganya. Maka dari itu saya sempat mendonasikan sebagian rezeki saya untuk korban bencana tsunami waktu lalu," katanya

"Dan sebagai gantinya saya dibuatkan mural Pray For Lampung Selatan oleh seniman terkenal bernama Wicak. Sebagai bentuk peringatan akan momen memilukan itu. Dan mural tersebut ada di salah satu dinding kafe kami," pungkasnya. ( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )