Wisata Lampung, Kalibata Coffee and Eatery Tempat Nongkrong yang Nyaman dan Instagramable

Pemilik Kalibata Coffee and Eatery Yosef mengatakan konsep dari kafenya adalah Klasik Bohemian.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Jalan-jalan ke tempat Wisata Lampung apa salahnya mampir ke Kalibata Coffee and Eatery.

Jangan salah Kalibata Coffee and Eatery Yosef bukan ada di Jakarta, tapi di Jalan Kesuma Bangsa No 102, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya sebelum kantor Telkom.

Dengan memperpadukan antara konsep Klasik dan Bohemian membuat kafe ini makin nyaman dan instagramable.

Pemilik Kalibata Coffee and Eatery Yosef mengaku tak berniat mengusung konsep Klasik Bohemian.

"Konsep kafe kami awalnya klasik. Dimana seluruh meja dan kursi terbuat dari kayu. Kami juga memajang beberapa benda seperti sepeda ontel, mesin ketik, pahatan dari kayu untuk menambah kesan klasik," katanya, Rabu (10/11/2021).

"Namun seiring berjalannya waktu. Saya melihat konsep kafe-kafe di daerah jawa kok tidak ada yang menggunakan konsep klasik lagi. Trenya sekarang ke arah minimalis namun terlihat elegan," ungkapnya.

Yosef mengatakan lalu dirinya terinspirasi dengan konsep Bohermian.

"Ketika saya sedang mencari referensi konsep kafe yang lagi hits saat ini, lalu muncul lah konsep bohermian. Dimana seluruh ornamen kafe dibuat berwarna cerah," katanya.

"Lalu saya terpikir untuk menggunakan konsep tersebut. Sepertinya cocok bila digunakan di sini. Dimana kultur kita sangat dekat dengan pantai," ungkapnya.

"Saya juga ingin menghilangkan konsep kafe yang hitam atau gelap yang menyeramkan. Menjadi kafe yang keren dan ramah untuk segala usia," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )