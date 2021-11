TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Ririn Ekawati ultah ke-38, Ibnu Jamil beri doa menyentuh untuk istrinya tepat di pukul 00.00 WIB.

Diketahui, tepat pada Kamis (11/11/2021), aktris cantik Ririn Ekawati berulang tahun ke-38.

Sang suami tercinta, Ibnu Jamil tak mau ketinggalan untuk memberikan ucapan selamat.

Melalui unggahan Instagram, tak ada perayaan heboh di peringatan ultah Ririn semalam.

Namun, suasana hangat tetap terasa dengan kehadiran sejumlah kerabat di kediaman keduanya.

Doa dan ucapan selamat romantis tak ketinggalan diucapkan oleh Ibnu Jamil.

Nampak dari peluk erat Ibnu Jamil ke Ririn jika ia sangat mencintai perempuan yang ia persunting pada 21 Januari 2021 tersebut.

Tepat pada pukul 12 malam, Ibnu menyanyikan lagu Happy Birthday untuk sang istri.

Kemudian ia mengucapkan selamat dan memberikan doa untuk pasangan hidupnya ini.

"Selamat ulang tahun, wish you all the best, semoga yang terbaik, selalu diberikan kemudahan kelancaran kebahagian kesehatan keleluasaan, diberikah cahaya keberkahan dalam hidup" ucap Ibnu.

