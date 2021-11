Bantu Pulihkan Perekonomian Indonesia, Isuzu Luncurkan 3 Model di GIIAS 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - PT. Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) hadir pada ajang pameran otomotif akbar, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang kembali dihelat pada11-21 November 2021.

Langkah ini tentunya sebagai usaha untuk membantu memulihkan perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19.

Tahun ini, GIIAS hadir dengan tema “Wheels to move”, di mana tema ini menunjukkan bahwa inilah saatnya industri otomotif untuk maju dan menjadi salah satu roda penggerak ekonomi Indonesia.

Isuzu sebagai pemain otomotif di Indonesia juga siap menjalankan peran sebagai partner bisnis yang selalu hadir mendampingi perjalanan bisnis dalam meraihsetiap peluang, serta menghadapi berbagai tantangan.

“Kami berkomitmen menjadi real partner dalam setiap real journey bagi customer melalui product line up yang bervariasi untuk menjawab kebutuhan kendaraan customer kami, yang dilengkapi dengan layanan purna jual yang kompeten untuk senantiasa menjadi partner yang terpercaya,” ujarVice President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia Jap Ernando Demily.

Melalui pameran otomotif GIIAS 2021 ini, PT Isuzu Astra Motor Indonesia resmi meluncurkan tiga modelsekaligus, yaitu Isuzu Traga Blindvan, All New mu-X 4X4, dan D-Max.

Isuzu Traga Blindvan kini hadir dengan inovasi terbaru agar lebih sesuai dengan tren dan kebutuhan customer.

Dengan menyasar perusahaan penyedia layanan jasa pengiriman barang, Isuzu Traga blind van hadir dengan cargo yang luas untuk dapat menjawab kebutuhan para pengusaha untuk mengirimkan barang kepada customer melewati jalan yang lebih efektif.

Selanjutnya adalah All New Isuzu mu-X 4 x 4 dan All New Isuzu D-Max.

Produk ini merupakan total model change, baik dari segi interior dan eksterior, teknologi, konsep design, hingga strategy sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan customer.