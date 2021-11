Info Motor, Spesifikasi dan Harga OTR Yamaha R25 Terbaru 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Berikut ini spesifikasi dan harga OTR Yamaha R25 terbaru 2021.

Sebagaimana diketahui, Yamaha telah melahirkan motor Yamaha R25 yang sudah meluncur di Indonesia sejak 2014 lalu.

Motor 250cc itu didesain mirip dengan MotoGP, menyerupai tunggangan Valentino Rossi dan Maverick Vinales.

Perlu diketahui juga bahwa motor Yamaha R25 memiliki tiga varian, yaitu tipe standar, Movistar, dan ABS.

Untuk besaran harga Yamaha R25 sendiri tentu berbeda-beda, harga Yamaha R25 tertinggi sudah jelas milik tipe motor Yamaha R25 ABS.

Lalu apa yang menjadi daya tarik dan spesifikasi Yamaha R25?

Neneng Hilda selaku sales counter Lautan Teduh Panjang menyampaikan dapur pacu dan spesifikasinya secara detail.

"Secara spesifikasi mesin motor ini cukup tinggi mencapai 250cc, dengan Liquid cooled 4-stroke, DOHC, Inline 2-cylinder," kata Neneng.

"Motor ini juga dilengkapi rangka, diamon dan performa mencapai 26,5kW/12000rpm (tenaga), 22.6Nm/10000rpm (torsi)," tambahnya.

Selain itu Neneng juga menjelaskan suspensi dari motor tersebut.

"Secara suspensi motor ini mengunakan teleskopik (depan), Swing Arm (belakang) dengan ban ukuran 110/70-17M/C (54S) (depan), 140/70-17M/C (66S) (belakang)."

"Ditambah sudah menggunakan rem, Cakram Hidrolik, Piston Ganda (depan), Cakram Hidrolik, Piston Tunggal (belakang)," ujarnya.

Terlepas dari spesifikasi harga motor R25 per November 2021 dibandrol dengan harga Rp 57.445.000 on the road, Lampung.

Itulah spesifikasi dan harga motor Yamaha R25 jelang akhir tahun 2021.

( Tribunlampung.ck.id / Riyo Pratama )