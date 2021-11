Info Motor Terkini, Spesifikasi Motor Yamaha Vixion Terbaru dengan Tiga Pilihan Warna

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Yamaha Vixion adalah satu motor Yamaha paling populer di Indonesia.

Ini terlihat dari cukup banyaknya motor Yamaha Vixion yang digunakan oleh konsumen otomotif di tanah air.

Yamah pun terus melakukan pembaharuan pada motor Yamaha Vixion keluaran terbaru.

Motor bermesin 150cc ini menjadi pilihan bagi pencinta sport, karena menawarkan desain sporty dan performa mesin bertenaga, namun tetap irit bahan bakar.

Baru-baru ini Yamaha melalukan perubahan pada generasi baru Vixion.

Perubahan yang nampak jelas pada Yamaha Vixion yakni pada varian warnanya.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Marfuah, salah satu sales counter deler Yamaha di Bahana Yamaha Ahmad Yani Bandar Lampung.

Yamaha Vixion di diler Bahana Ahmad Yani, Bandar Lampung. Info Motor, Promo Motor Yamaha Vixion 2021, Cukup Bayar Uang Muka Rp 1,5 Juta (Tribunlampung.co.id/Riyo)

"Yamaha Vixion memiliki tiga varian warna yaitu Metallic Red, Matte Blue dan Matte Black kata Marfuah pada, Rabu (10/11/2021) kemarin.

"Ketiga varian warna tersebut ready disini tepatnya di deler Bahana Ahmad Yani," tambahnya.

Terlepas dari itu harga Yamaha Vixion per November 2021 dibandrol dengan harga Rp 29.245.000 On The Road Lampung.