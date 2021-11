Rektor Universitas Lampung Sambut Asesor Akreditasi Internasional Royal Society of Chemistry

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Karomani, M.Si., menyambut asesor dan tim dari Lembaga Internasional Royal Society of Chemistry (RSC) dalam proses visitasi akreditasi internasional, Rabu, 10 November 2021.

Pada visitasi akreditasi yang diselenggarakan secara daring ini, Lembaga Internasional RSC menugaskan Prof. David Smith (The University of York) dan Dr. Angela Pui Ling Tong (The University of Hong Kong) sebagai asesor, serta Dr. Lucy Mapp dari RSC sebagai fasilitator.

Rektor pada pertemuan itu menegaskan dukungan penuh dalam rangka peningkatan rekognisi program studi secara internasional, termasuk penambahan jumlah program studi terakreditasi internasional.

Dalam proses visitasi yang dilakukan, RSC membagi empat sesi utama. Pada sesi pertama, dilaksanakan pembukaan yang dihadiri rektor, para wakil rektor, dekan FMIPA, para wakil dekan FMIPA, sekretaris LP3M, ketua Jurusan Kimia, kepala Pusat Penjaminan Mutu, dan Kepala Pusat Akreditasi Nasional dan Internasional.

Pada sesi kedua, dilaksanakan konfirmasi terkait dukungan teknis dalam rangka menjamin pelaksanaan proses pendidikan dan business process pada PS S-1 Kimia. Dalam sesi ini, hadir kepala UPT TIK, kepala UPT Bahasa, kepala UPT Perpustakaan, kepala UPT LTSIT, kepala laboratorium, dan ketua jurusan.

Pada sesi ketiga, dilakukan wawancara dengan para mahasiswa pada berbagai angkatan. Dalam sesi selanjutnya, yaitu sesi keempat, dihadiri ketua jurusan, kepala Pusat Penjaminan Mutu, dan kepala Pusat Akreditasi Nasional dan Internasional.

Sesi ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran lebih mendalam terkait perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan perkuliahan di PS S-1 Kimia FMIPA Unila. Setelah empat sesi utama, selanjutnya dilaksanakan penyampaian feedback dari asesor dan tim RSC kepada program studi.(*)