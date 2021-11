Info Rumah, Promo Clearance Sale di MBS Lampung, Berlaku untuk Semua Barang 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mitra Bangunan Supermarket (MBS) Lampung menggulirkan program clearance sale mulai 12 November hingga 30 November mendatang.

Supermarket bangunan yang berlokasi di Jalan Raya Hajimena Nomor 88, Natar, Lampung Selatan ini menjual beragam pilihan produk bangunan dan juga rumah tangga.

Asisten Manager MBS Lampung Sabar mengatakan, diskon yang digulirkan dalam clearance sale up to 60 persen plus diskon tambahan 10 persen untuk semua barang.

"Jadi tunggu apa lagi, segera kunjungi supermarket kami dan kami siap memberikan yang terbaik untuk pengunjung," kata Sabar kepada Tribunlampung.co.id, Sabtu (13/11/2021).

Cari kebutuhan bahan bangunan dan perlengkapan rumah tangga semua ada di MBS Lampung.

"Bahkan Anda juga bisa belanja dari rumah saja melalui WhatsApp maupun Tokopedia," jelasnya lebih lanjut.

Di MBS Lampung ada beragam produk genteng, pumbling dan sanitary, keramik berbagai jenis, granit, cat, tools, electrical (kebutuhan listrik), hingga lighting (kebutuhan penerangan).

Pemesanan bisa via online melalui WhatsApp 0823 8735 5553 atau Nomor telepon 0721 5616 320/ 5616 735.

"Di marketplace Tokopedia juga bisa di MBS Lampung. Kami akan memberikan pelayanan terbaik dengan produk yang lengkap juga berkualitas," tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/ Sulis Setia Markhamah)