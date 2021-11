Info Rumah, Perumahan Subsidi Gunung Langgar Residence 2, Konsep Mewah Bergaya Klasik 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNGSELATAN - PT Pamers Cipta Inovasi menghadirkan perumahan subsidi tipe 36/84 meter persegi di daerah Sabah Balau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

Pelaksana di Lapangan Pengembang Perumahan PT Pamers Cipta Inovasi Tubagus Ramadhan mengatakan, Perumahan Gunung Langgar Residence 2 ini hadir dengan konsep mewah mengusung gaya klasik.

"Rumah subsidi ini hadir dengan konsep mewah dan bergaya klasik," jelas Tubagus kepada Tribunlampung.co.id, Minggu (14/11/2021).

Harga cash mulai dari Rp 150 jutaan. Sementara untuk cicilan menyesuaikan dengan tenor. Pilihan tenor ada mulai dari 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun.

"Angsurannya mulai Rp 900 ribuan per bulan untuk tenor 20 tahun dan Rp 1,5 jutaan per bulan untuk tenor 10 tahun. Sementara tenor 15 tahun angsuran Rp 1,1 jutaan per bulan," beber dia.

Untuk bisa mendapatkan unit di perumahan ini, dengan booking fee Rp 2 jutaan dan uang muka Rp 8 jutaan.

Spesifikasi ruangan terdiri dari satu ruang utama, satu ruang keluarga, dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

"Masih ada lahan tersisa bagian belakang dan depan untuk carport maupun taman," jelasnya.

Masih tersedia cukup banyak unit yang bisa dipesan oleh calon pembeli.

Apabila menginginkan penjelasan lebih jauh termasuk jika ingin survey langsung ke lokasi bisa menghubungi kontak Tubagus di 082264645044. (Tribunlampung.co.id/ Sulis Setia Markhamah)