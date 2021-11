Larissa Chou Bertengkar dengan Henny Rahman, Istri Alvin Faiz

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Istri Alvin Faiz Henny bertengkar dengan Larissa Chou.

Istri Alvin Faiz Henny Rahman diperbincangkan warganet setelah diduga cemburu dengan Larissa Chou.

Istri Alvin Faiz itu mengirimkan pesan singkat ke Larissa Chou hingga menyinggung soal adu kecantikan.

Lewat pesan singkat yang dikirimkan ke Larissa Chou, perempuan yang dinikahi Alvin Faiz pada 14 Agustus 2021 ini membantah tudingan tersebut.

Henny Rahmah mengaku tidak pernah cemburu dengan Larissa Chou.

"Semua keluarganya bilang aku jauh lebih cantik, lebih natural, lebih adem dari kamu," tulis Henny Rahman melalui pesan singkat ke Larissa Chou.

"Jadi gak ada alasan sama sekali buat cemburu sama kamu. Aku cemburunya sama Han So Hee," lanjutnya.

Han So Hee adalah bintang drama Korea berjudul My Name yang sedang digandrungi Alvin Faiz.

Pertengkaran itu diketahui setelah Larissa Chou mengunggah pesan pendek dari Henny Rahman ke akun media sosialnya, Sabtu malam.

Larissa Chou seolah tidak peduli meski dianggap tidak lebih cantik dari Henny Rahman.