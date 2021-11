Toyota Agya Seruduk Honda Beat di Jalintim Tulangbawang Lampung, Satu Orang Luka-luka

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas jalan lintas timur (Jalintim) Kampung Lebih Dalem Kecamatan Menggala Timur, Tulangbawang.

Akibat kecelakaan ini satu orang mengalami luka-luka setelah mobil Toyota Agya BE 1813 CE yang dikemudikan HE (24) menyeruduk sepeda motor Honda beat BE 4130 TX yang dikemudikan AJ (26).

Beruntung, pengemudi Honda beat warga Maharo Batang, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, hanya mengalami luka ringan.

"Alhamdulilah, pengemudi Toyota Agya warga Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, dalam kedaaan sehat. Kejadiannya tadi (Sabtu) malam di Jalintim," terang Kasatlantas Polres Tulangbawang AKP Suhardo, Minggu (14/11/2021) siang.

Usai menerima laporan lakalantas itu, Suhardo memaparkan, pihaknya langsung menerjunkan Unit Gakkum Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tulangbawang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Akibat kejadian itu, kerugian material yang dialami pengemudi Honda Beat diperkirakan sebesar Rp 3 juta.

Kasat menjelaskan, kronologi kejadian kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Agya, BE 1813 CE dengan sepeda motor Honda Beat, BE 4130 TX, bermula ketika mobil Toyota Agya melintas dari arah Menggala menuju ke Unit 2.

Saat tiba di TKP yang merupakan jalan lurus mobil tersebut menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat yang berjalan di depannya.

"TKP merupakan jalan lurus, beraspal, turunan, cuaca cerah pada malam hari, gelap tidak ada penerangan lampu jalan, dan lampu belakang sepeda motor Honda Beat mati," papar Suhardo.

Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas sudah dijadikan barang bukti dan saat ini sudah diamankan di Unit Gakkum Satlantas Polres Tulangbawang. ( Tribunlampung.co.id / Endra Zulkarnain )