Bangun Engagement dengan Mitra Kerja, PLN UPK Sebalang Melaksanakan Vendor Gathering

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Bertempat di conference room PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Sebalang, Jumat (12/11/2021), dilaksanakan vendor gathering 2021 secara offline sesuai protokol kesehatan Covid-19, dengan melibatkan seluruh unit pelaksana dan mitra kerja di lingkungan UIKSBS regional Lampung.

Dengan mengusung tema “Work Together In Harmony And Strength In Unity” merupakan upaya PLN dalam membangun engagement dengan mitra kerja dan upaya membangun tata kelola perusahaan yang baik antara PLN dengan vendor selaku mitra kerja.

Dalam suasana santai acara yang dihadiri Manajer Unit Pelaksana Bandar Lampung Tarahan Sebalang dan pimpinan para vendor ini juga disampaikan beberapa materi seputar pengadaan barang/jasa, dan sosialisasi sistem manajemen yang sedang dijalankan PLN yakni Contractor Safety Management System (CSMS).

Dalam sambutan dan paparannya, Manajer Unit Pelaksana Pembangkitan Sebalang Rosyid Nurdin Fauzi menekankan sosialisasi transformasi di lingkungan PLN, sehingga diharapkan seluruh mitra kerja dapat melakukan adaptasi dalam jalinan kerja sama ke depannya.

“Dengan adanya vendor gathering ini diharapkan dapat mempererat sinergi dan jalinan kerja sama yang baik sesuai dengan core value transformasi PLN,” ujar Rosyid.

Pada akhir kegiatan disampaikan penghargaan bagi vendor-vendor terbaik tahun 2021 di lingkungan Unit Pelaksana Bandar Lampung, Tarahan dan Sebalang.

Pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat menjalin hubungan timbal balik yang kuat antara PLN dan mitra serta memotivasi mitra dalam memberikan kinerja yang optimal bagi terselenggaranya kegiatan operasional yang efektif dan efisien. (*)