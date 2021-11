Drama Korea Happiness, Berikut Biodata Pemeran Letnan Medisnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Drama Korea Happiness yang tayang di saluran televisi tvN memiliki pemeran pendukung yang menarik untuk dibahas biodatanya.

Tak terkecuali biodata pemeran letnan medis di sana.

Ditulis oleh penulis top Korea Selatan Han Sang Woon, drama tersebut menceritakan kehidupan warga yang menempati apartemen di tengah wabah virus mematikan.

Apartemen tersebut ditempati berdasarkan status sosial berpangkat tinggi dan ditempati oleh orang kaya.

Berikut biodata pemeran letnan medis di Drama Korea Happiness.

Park Joo Hee

Park Joo Hee merupakan aktris yang lahir di Korea Selatan pada 28 Agustus 1987.

Ia memulai debutnya pada 2010 lewat film The Trip.

Park Joo Hee kerap membintangi Drama Korea populer lainnya seperti The Good Wife, Tomorrow With You, Run On dan banak lainnya.

Di Drama Korea Happines, Park Joo Hee berperan sebagai Lee Ji Soo (Letnan Komando Medis Angkatan Bersenjata).

