Info Mobil Terkini, Daihatsu Hadirkan Mobil All New Xenia 2021 di Lampung

Launching All New Xenia 2021 berlangsung Atrium Hall Mal Boemi Kedaton, Bandar Lampung, Senin (15/11/2021).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Daihatsu kembali memperkenalkan produk terbarunya di Lampung.

Spesifikasi mobil All New Xenia 2021 terbaru ini jauh berubah dari generasi sebelumnya, mulai desain hingga fitur-fitur yang terdapat di dalamnya.

Sebelumnya, Daihatsu pertama kali memperkenalkan mobil ini pada pameran GIIAS, Kamis (11/11/2021) lalu.

Menurut Alex Budianto, Kepala Cabang Astra Daihatsu Ahmad Yani, Bandar Lampung, All New Xenia hadir dengan tagline "The Next Level".

Bahkan, Daihatsu mengklaim mobil ini sebagai MPV paling inovatif, multifungsi, dan nyaman untuk keluarga Indonesia.

"All New Xenia hadir jauh berbeda dengan edisi sebelumnya," ungkap Alex.

Kali ini Xenia hadir dengan fitur Advance Safety Assist (ASA).

ASA merupakan fitur tambahan yang meliputi pendukung kenyamanan dan keamanan berkendara.

Sisi eksterior All New Xenia memiliki dimensi yang lebih panjang dari versi sebelumnya.