Polres Way Kanan Lampung Gelar Apel Siaga Bencana Alam Tahun 2021 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan bersama Kodim 0427/WK dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan menggelar Apel Siaga dalam rangka kesiapan mengantisipasi bencana alam bertempat di Lapangan Korpri Pemkab Way Kanan, Selasa (17/11/2021).

Kegiatan dihadiri Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung diwakili Kabag Ops Polres Way Kanan Kompol Suharjono, Wakil Bupati Way Kanan Ali Rahman, Forkopimda Way Kanan dan personel gabungan TNI, Pori, Dishub, Dinkes, Damkar, Pol PP dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Way Kanan.

Bertindak sebagai pimpinan apel oleh Wakil Bupati Way Kanan Ali Rahman dalam amanatnya mengingatkan kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam urusan bencana agar dapat mengantisipasi potensi bencana.

Sebab, saat ini wilayah kita telah memasuki musim hujan, sehingga sangat berpotensi terjadinya musibah bencana antara lain, banjir, tanah longsor, serta bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang ekstrim seperti putting beliung dan lain-lain.

Berbagai potensi bencana yang ada itu hendaknya harus kita sikapi dan kita hadapi melalui pengelolaan penanganan bencana secara lebih baik terlebih lagi di tengah pandemi Covid 19.

Terkait kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana alam Pemerintah Kabupaten Way Kanan, telah menyiapkan personel dari jajaran BPBD Kabupaten Way Kanan, yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (Satgas-PB), yang tersebar disetiap kecamatan di wilayah Kabupaten Way Kanan.

Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan maka tidak ada alasan Negara tidak hadir.

"Intinya kita menyelamatkan warga masyarakat merupakan kewajiban pemerintah,” kata Ali Rahman.

Sementara selesai apel siaga, Kabagops dan rombongan melakukan pengecekan perlengkapan search and rescue (SAR) dilakukan bagaimana kondisinya dan begitu pula untuk semua anggota yang terlibat dipastikan dalam kondisi siap dan siaga dalam melakukan pertolongan,”Imbuh Kabagops Way Kanan.

Selain pengecekan alat dan kesiapan anggota, mekanisme penyelamatan korban juga menjadi perhatian khusus. Tujuannya, jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam maka anggota sudah ada standar atau upaya penyelamatan korban secepat dan seefektif mungkin.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)