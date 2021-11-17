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Jadwal Atletico Madrid vs AC Milan, Skenario Rossoneri Lolos 16 Besar
Jadwal Liga Champions Atletico Madrid vs AC Milan, skenario skuad Rossoneri untuk lolos ke babak 16 besar.
Penulis: Romi Rinando | Editor: taryono
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Liga Champions antara Atletico Madrid vs AC Milan, skenario skuad Rossoneri untuk lolos ke babak 16 besar.
Diketahui, laga Atletico Madrid vs AC Milan akan digelar di Wanda Metropolitano pada Kamis 25 November 2021 pukul 03.00 WIB.
Adapun tayangan live Liga Champions bisa disaksikan via link live streaming SCTV dan link live streaming Vidio.com. (link di akhir artikel)
AC Milan dipastikan sulit untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions.
Dalam empat laga yang sudah mereka jalani, I Rossoneri hanya mampu meraih satu kali hasil imbang.
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Tiga laganya berakhir dengan kekalahan, baik melawan Liverpool, Atletico Madrid, maupun FC Porto.
AC Milan pun terpuruk di posisi juru kunci dengan koleksi satu poin dari empat laga.
Tim asuhan Stefano Pioli itu berada di bawah FC Porto yang berada di posisi kedua dengan lima poin dan Atletico Madrid yang berada di posisi ketiga dengan empat poin.
Meski menghuni dasar klasemen, AC Milan masih menyimpan potensi kecil lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2021-2022.
AC Milan bisa saja meniru keajaiban yang dilakukan Atalanta dua tahun lalu.
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Jadwal Atletico Madrid vs AC Milan
Atletico Madrid vs AC Milan
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