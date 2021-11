Info Motor, Harga Yamaha Nmax Predator 2021

Yamaha All New Nmax Custom Predator di diler Yamaha Lautan Teduh, Kedaton, Bandar Lampung.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Info motor, berikut harga Yamaha Nmax Predator di diler Yamaha Lautan Teduh, Kedaton, Bandar Lampung.

Yamaha All New Nmax menjadi salah satu skuter matik yang banyak diminati.

Baru-baru ini Yamaha membuat All New Nmax dengan tampilan yang berbeda.

Salah satunya adalah Yamaha All New Nmax Custom Predator.

Dengan tambahan body custom, tampilan Yamaha All New Nmax Predator jadi lebih sangar.

Yamaha All New Nmax Custom Predator di diler Yamaha Lautan Teduh, Kedaton, Bandar Lampung. (Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama)

"Yamaha All New Nmax Predator pada dasarnya sama pada Nmax terbaru. Namun, penambahan bodi yang membedakan tampilan Nmax menjadi seperti ini," kata Arum, sales counter Yamaha Lautan Teduh Kedaton, Kamis (18/11/2021).

Berapa harga Yamaha All New Nmax Predator per November 2021?

"Untuk sekarang, All New Nmax Predator dibanderol dengan harga on the road Lampung Rp 35.575. 000. Sedangkan minimal DP Rp 9,5 jutaan," papar Arum.

Artinya, ada selisih Rp 5,5 jutaan dengan harga Nmax terbaru.

"Nmax terbaru per November ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp 30 jutaan hingga Rp 35 jutaan, dengan minimal DP kisaran Rp 4 jutaan," tuturnya.

Nmax Predator ditawarkan dengan beberapa varian warna, seperti biru, merah, putih, dan abu-abu. Tergantung selera customer, dan biasanya menyesuaikan warna bawaan motor."

Itulah harga motor All New Nmax Predator di PT Lautan Teduh Kedaton, Bandar Lampung.

Disclaimer: harga Yamaha Nmax Predator dapat berubah sewaktu-waktu.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )