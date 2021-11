Dissos Mesuji Lampung Gelar Rakor Program PKH di Way Serdang

Rapat Koordinasi PKH di Kecamatan Way Serdang.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI - Dinas Sosial (Dissos) Kabupaten Mesuji melaksanakan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Mulya, Kecamatan Way Serdang, Jumat (19/11/2021).

Kepala Bidang Linjamsos Iswantoro mewakili Kepala Dissos Mesuji, Prasetyo Yura Basrianto mengatakan dalam kegiatan rakor ini, tentunya mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PKH.

"Serta menginformasikan perkembangan pelaksanaan PKH di Kecamatan Way Serdang, dan mengidentifikasi permasalahan maupun pemecahan nya," ujarnya.

Sehingga kebijakan dan peraturan Undang-undang (UU) No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta peraturan Menteri Sosial RI No 1 tahun 2008 tentang Program Kelurga Harapan.

Diharapkan memiliki tujuan sebagai berikut, pertama untuk meningkatkan tarap hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan Sosial.

Kedua, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin maupun rentan miskin.

Ketiga, menciptakan perubahan perilaku serta kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan sosial.

Keempat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Dan terakhir mengenalkan manfaat produk maupun jasa keuangan formal kepada KPM.

Lebih lanjut, Iswantoro memaparkan rincian KPM PKH tahap tiga tahun 2021 di Kecamatan Way Serdang berjumlah 1997 KPM PKH.

(Tribunlampung.co.id /M Rangga Yusuf)