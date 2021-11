Promo Kosmetik di Center Point Lampung, Diskon 25 Persen Eye Liner hingga Liquid Chusion Maybellin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Ingin membeli kosmetik?

Langsung saja datang ke Center Point Lampung.

Sebab di sini ada promo kosmetik Maybelline, Make Over, dan Loreal.

BA Maybelline Yuan mengatakan, Maybelline ada promo yang berlaku selama persediaan masih ada yakni beli The Falsies Last Lift Rp 139 ribu dapat gratis make up remover 40ml.

Ada juga promo diskon 25 persen sampai 30 November 2021 untuk eye liner line tatoo, fit me primer, fit me powder foundation, dan liquid cushion.

MOC Make Over Melda mengatakan, ada promo diskon yang berlaku sampai 30 November 2021 yakni diskon 20 persen setiap senin sampai jumat dan diskon 25 persen setiap Sabtu dan Minggu.

"Diskon berlaku untuk silky smooth translucent powder, refil two way cake, dan multifix matte blussher," kata Melda, Jumat 19 November 2021.

BA Loreal Mella mengatakan, Loreal sedang ada diskon 25 persen hingga tanggal 30 November 2021.

Diskon berlaku untuk maskara.

"Jika menggunakan maskara ini tidak akan kecewa sebab maskara ini akan membuat bulu mata menjadi tampak tebal dan panjang," kata Mella.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)