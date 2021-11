Info Rumah, Kanio Bangka Cluster Hadir di Sukabumi Bandar Lampung dengan Konsep Mewah Modern

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kanio Bangka Cluster hadir dengan mengusung konsep yang mewah dan juga modern.

Dengan desain atap limas, rumah nampak begitu eksklusif, didukung dua daun pintu di bagian pintu masuk ruang utama dan satu pintu samping dekat garasi mobil atau carport.

Marketing Dimitra Property Zahrul Mutin mengatakan, perumahan komersil sistem KPR ini berada di Jalan Pulau Bangka, Sukabumi, Bandar Lampung.

"Rumah Kanio Bangka Cluster memiliki tipe 70/125 meter persegi. Sehingga begitu lapang dan nyaman," jelasnya kepada Tribunlampung.co.id, Sabtu (20/11/2021).

Harga per unit perumahan ini 575 juta. Uang muka sebesar Rp 60 juta all in (bebas biaya proses).

Estimasi angsuran mulai dari 4,6 jutaan per bulan untuk tenor 20 tahun.

"Sementara untuk tenor 15 tahun angsuran Rp 5,1 jutaan per bulan," bebernya.

Masih ada cukup unit siap bangun.

Bagi yang berminat atau untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor Zahrul Mutin di 082280427826.

(Tribunlampung.co.id/ Sulis Setia Markhamah)