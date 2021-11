Turun dari Pekan Lalu, Harga Cabai Merah di Tanggamus Lampung Bertahan Rp 40 Ribu Per Kilogram

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS – Meski mengalami penurunan, harga cabai di Kabupaten Tanggamus masih tinggi.

Harga cabai merah di beberapa pasar di Kabupaten Tanggamus, masih bertahan pada kisaran Rp 40 ribu perkilogram.

“Harga saat ini turun Rp 10 ribu, jika dibandingkan pekan lalu yang mencapai Rp 50 ribu perkilogram,” katana Nurhasana, seorang pedagang di Pasar Gisting, Minggu (21/11/2021).

Menurut dirinya, turunnya harga cabai merah saat ini dikarenakan pasokan yang bertambah.

Dirinya, tak dapat memprediksi untuk harga cabai saat ini. Dapatnya saja, kata Nurhasana, harga cabai kembali naik saat menjelang libur Nataru mendatang.

Tak hanya komuditi cabai merah yang turun. Harga sayuran lainnya yang juga turun. yakni bawang putih yang kini jadi Rp 22.000 dari Rp 23.000 per kilogram.

Lalu, rampai jadi Rp 2.000 dari Rp 5.000 per kilogram, tomat Rp 3.000 dari Rp 5.000 per kilogram, dan timun Rp 2.000 dari Rp 3.000 per kilogram.

Untuk harga sayuran yang naik yakni wortel Rp 7.000 dari Rp 6.000 per kilogram, terong Rp 5.000 dari Rp 3.000 per kilogram, sawi Rp 4.000 dari Rp 3.000 per kilogram.

Lalu terong Rp 5.000 dari Rp 3.000 per kilogram, pare Rp 6.000 dari Rp 3.000 per kilogram dan seledri yang naik drastis Rp 40.000 dari Rp 15.000 per kilogram.

Sedangkan untuk harga bahan pokok non sayuran tidak mengalami perubahan mulai dari beras.

Saat ini harga beras kisaran Rp 10.000 sampai Rp 13.000 per kilogram, telur Rp 24.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp 19.000 per kilogram.

Kemudian gula pasir Rp 13.500 per kilogram, gula merah Rp 15.000 per kilogram, tepung terigu Rp 7.000 per kilogram, tepung aci Rp 10.000 per kilogram, dan mentega minimal Rp 5.000 per sachet. ( Tribunlampung.co.id / Tri Yulianto )