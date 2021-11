Bandar Lampung Sabet Juara Umum Kontes Bonsai Nasional di Mesuji

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI - Bandar Lampung keluar sebagai juara umum Kontes Bonsai Tingkat Nasional di Mesuji.

Kontes bonsai tersebut digelar dalam rangka HUT Ke-13 Mesuji.

Ajang yang merupakan hajat Pemkab Mesuji dan Persatuan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) cabang Mesuji itu berlangsung pada 16-24 November 2021 di Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Mesuji.

Dalam kontes ini, ada empat kelas yang diperlombakan, yakni prospek, regional, madya, dan utama.

Ketua panitia Nuril Huda mengatakan, dalam ajang tersebut, Bandar Lampung meraih juara umum atau best in show di kelas regional.

"Sedangkan lainnya dari Bandar Lampung meraih best in class prospek, best in class regional, dan best in class umum," beber dia.

Sementara itu tuan rumah Mesuji kebagian gelar best in class madya.

Adapun kategori penilaian meliput penilaian gerak dasar, keserasian, kematangan, dan kerapian.

Ajang tersebut turut diikuti para pecinta bonsai dari luar Lampung, seperti Sumatera Selatan, Banten, Bengkulu, dan Jawa Barat.

"Kegiatan ini juga salah satu bentuk untuk memperkenalkan pariwisata di Kabupaten Mesuji. Sebab, yang datang dari berbagai daerah, dan dampaknya juga ke peningkatan pendapat masyarakat sekitar," terangnya.

( Tribunlampung.co.id / M Rangga Yusuf )