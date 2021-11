Drama Korea Bad and Crazy, Berikut Biodata Pemeran Utamanya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut biodata pemeran utama Drama Korea Bad and Crazy yang dibintangi oleh aktor Wi Ha Joon dan Lee Dong Wook.

Disutradarai oleh Yoo Seon Dong, Bad and Crazy merupakan drama bergenre thriller, aksi, fantasi dan misteri.

Rencananya, drama tersebut akan tayang perdana pada 17 Desember 2021 di tvN dan iQiyi.

Sementara episodenya berjumlah 12.

Berikut biodata pemeran utama Drama Korea Bad and Crazy.

a. Lee Dong Wook

Lee Dong Wook lahir di Korea Selatan pada 6 November 1981, saat ini berusia 40 tahun.

Ia adalah aktor dan model Korea Selatan di bawah naungan agensi King Kong Starship Entertainment.

Lee Dong Wook membuat debut aktingnya pada tahun 1999 dalam drama episode tunggal MBC setelah memenangkan hadiah utama dalam kontes model V-NESS pada tahun yang sama.

PD dari drama melihat Lee Dong Wook, dan melanjutkan untuk memerankannya dalam drama remaja.

Lee Dong Wook mencapai ketenaran dengan komedi romantis 2005 "My Girl".

Serial drama ini menjadi hit selama penayangannya baik di dalam negeri maupun di seluruh Asia dan menjadikan Lee sebagai bintang Korean Wave.

Pada tahun yang sama ia mendaftar di Universitas Joongbu, mengambil jurusan seni media dan penyiaran.

Ia terkenal karena peran utamanya dalam drama televisi "Scent of a Woman", "Hotel King", "Life", dan "Touch Your Heart".

Lee Dong Wook dianugerahi "Aktor Pendukung Terbaik" di Penghargaan DramaFever Tahunan ke-5 & Penghargaan Soompi Tahunan ke-13 memainkan malaikat maut dalam drama hit "Goblin" (2016), bersama dengan keberhasilannya, itu membantu kebangkitan karir akting Lee Dong Wook.

Setelah itu, ia memenangkan Penghargaan "Dangerously Attractive Character" untuk penampilannya di "Strangers from Hell" (2019) di OCN Awards.

Lee Dong Wook mendaftar di militer pada Agustus 2009, melayani di bawah Layanan Hubungan Masyarakat Pertahanan Nasional dan diberhentikan pada Juni 2011.

Ia terpilih sebagai duta kehormatan untuk Olimpiade Musim Dingin PyeongChang 2018.

Lee Dong Wook menghadiri upacara penunjukan duta kehormatan untuk Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade PyeongChang 2018 di Pusat Pers Taepyeongno di Seoul pada 12 Januari.

2. Wi Ha Joon

Wi Ha Joon lahir di Korea Selatan pada 5 Agustus 1991, saat ini ia berusia 30 tahun.

Wi Ha Joon adalah aktor dan model Korea Selatan di bawah naungan agensi MSTeam Entertainment.

Ia lahir di Soan-myeon, Kabupaten Wando, dan melakukan debut aktingnya pada tahun 2012.

Wi Ha Joon mengambil jurusan Teater dan Film di Universitas Sungkyul karena kecintaannya terhadap dunia hiburan.

Ia telah selesai menyelesaikan wajib militernya di Divisi Angkatan Udara Korea sebagai polisi militer.

Wi Ha Joon kerap membintangi drama thriller seperti baru-baru ini Squid Game yang membuat namanya kembali naik.

Ia juga pernah membintangi Drama Korea populer lainnya seperti 18 Again, Romance Is a Bonus Book, Soul Mechanic, Matrimonial Chaos dan banyak lainnya.

3. Han Ji Eun

Han Ji Eun lahir di Korea Selatan pada 3 Juni 1987, saat ini berusia 34 tahun.

Han Ji Eun adalah seorang aktris Korea Selatan.

Pada tahun 2005, ia lulus dari Universitas Wanita Dongduk, dan membuat debut aktingnya di film 2010 "Be With Me".

Han Ji Eun berkencan dengan rapper dan penyanyi Hanhae dari Desember 2018 hingga mereka putus pada September 2020.

Ia pernah terlibat dalam Drama Korea populer lainnya seperti My Roommate Is a Gumiho, Be Melodramatic, 100 Days My Prince, Psychopath Diary danlainnya.

Han Ji Eun akan berperan sebagai Hee Kyeom di Drama Korea Bad and Crazy.

Berikut daftar pemain Bad and Crazy.

Lee Dong Wook - Soo Yeol

Wi Ha Joon berperan - K

Han Ji Eun - Hee Gyeom

N VIXX - Oh Kyeong Tae

Sung Ji Ru - Bong Pil

Lee Joo Hyun - Min Su

Cha Si Won - Jae Seon

Kang Ae Shim - Seung Suk

Im Ki Hong - Yoo Gon

Kim Dae Gon - Dong Yeol

Lee Hwa Ryong - Gye Shik

Nam Woo Joo - Hyeon Soo

Itulah biodata pemeran utama Drama Korea Bad and Crazy.

