Info Motor, Promo Honda BeAT Jelang Akhir Tahun 2021, Berlaku Chasback dan Potongan Tenor

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Promo Honda Beat jelang akhir tahun 2021.

Momen akhir tahun sangat ditunggu konsumen dalam pembelian kendaraan.

Pasalnya, terdapat berbagai promo yang menarik perhatian.

Baru-baru ini promo datang untuk pembelian Honda Beat series.

"Bagi konsumen yang berminat membeli motor Honda Beat per November 2021, masih ada promo cashback dan potongan tenor," kata Annisa sales counter TDM Pramuka, Bandar Lampung pada, Senin (22 November 2021).

"Promo Honda Beat berlaku potongan DP dan potongan tenor, yang semula DP Motor Beat Rp 1,9 juta per November ini cukup dengan DP Rp 900 ribu sudah bisa bawa pulang Honda Beat CBS Sporty," tambahnya.

"Menariknya lagi berlaku potongan tenor hingga empat bulan untuk pengambilan kredit selama tiga tahun," jelasnya.

Adapun harga on the road Honda Beat per November 2021.

New Beat Sporty CBS: Rp. 17.539.500

- New Beat Sporty CBS ISS: Rp. 18.220.000

Baca juga: Info Motor, 2 Motor Matic Honda Terlaris Jelang Akhir Tahun 2021

- New Beat Sporty CBS Deluxe: Rp. 18.319.500