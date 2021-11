Info Motor, Yamaha Nmax Banyak Diburu Mahasiwa dan Pekerja Kantoran  

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Skutik Yamaha NMAX menjadi produk terlaris dari Yamaha berikut harga update-nya.

Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2015, Yamaha All New NMAX membawa standar baru bagi motor di kelas 150 cc.

Ada beberapa fungsi yang hanya dimiliki Yamaha All New NMAX 155 Connected ABS jika dibandingkan kompetitornya.

Pada awal tahun 2020 lalu, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing coba mendobrak pasar matic 150 cc dengan standar baru.

Fitur baru Nmax dilengkapi dengan, All New Yamaha NMAX 155 Connected ABS.

Selain itu juga ditunjang dengan beberapa penunjang kenyamanan yang tidak ditemukan pada kompetitor.

Hal tersebut yang menjadikan motor Yamaha NMAX masih jadi skutik terlaris di diler Yamaha Lautan Teduh Kedaton, Bandar Lampung.

"Sejauh ini di kelas skutik, Yamaha NMAX menjadi produk terlaris disini, penjualan mencapai 15 hingga 20 unit per bulannya," kata Hadian, kepala cabang PT Lautan Teduh Kedaton pada, Rabu (23/11/2021).

Baca juga: Info Motor, Harga Yamaha Nmax Predator di Diler Yamaha Lautan Teduh

Ketika ditanya peminat NMAX, dia menjelaskan banyak di kalangan mahasiswa dan pekerja kantoran.

Berikut harga OTR All New NMAX di Lampung per November 2021:

- NMAX standar Rp 30.225.000

- NMAX ABS Rp 33.370.000

- All New NMAX 155 Rp 31.380.000

- All New NMAX 155 C Rp 32.630

- All New NMAX 155 C / ABS Rp 35.375.000

Disclaimer, harga bisa berubah sewaktu-waktu. ( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )