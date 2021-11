Info Mobil Terkini, Berikut Tampilan Terbaru All New Xenia The Next Level

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Simak berikut info mobil terkait tampilan terbaru Daihatsu Xenia.

Sebagaimana diketahui Daihatsu kembali melakukan perubahan pada tampilan serta fitur untuk produk Xenia.

Adapun slogan "The Next Level" disematkan pada All New Xenia yang baru diluncurkan.

Kali ini, All New Xenia hadir dengan beberapa pilihan varian, satu diantaranya yakni All New Xenia 1.3 R MT ADS.

Berikut ini spesifikasi All New Daihatsu Xenia 13 R MT ADS.

Menurut Afrizal Ade Febriansyah, selaku Supervisor Tunas Daihatsu Hajimena, All New Xenia kini tampil lebih elegan dan futuristik.

Bahkan, Daihatsu mengklaim mobil ini sebagai MPV paling inovatif, multifungsi, dan nyaman untuk keluarga Indonesia.

"All New Xenia hadir jauh berbeda dengan edisi sebelumnya," ungkap Afrizal, Sabtu (27/11/2021).

"Untuk tipe 1.3 MT ADS, mengusung konsep Astra Daihatsu Styling" imbuhnya.

ADS sendiri merupakan desain khusus yang dipasang Daihatsu terhadap sejumlah produk tertentu.

