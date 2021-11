Awkarin Bagikan Foto-foto Imut Semasa Balita Saat Ultah ke-24

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Karin Novilda atau Awkarin bagikan foto-foto imut semasa balita.

Hari ini, 29 November 2021, Awkarin genap berusia 24 tahun.

Merayakan hari ulang tahunnya, selebgram tersebut membagikan sederet foto sewaktu masih kanak-kanak.

Foto-foto itu ia unggah melalui akun Instagram-nya.

Awkarin menyebut dirinya sendiri sewaktu kecil itu dengan sebutan little pumpkin.

"This little pumpkin has officially turned 24!

Time flies, time flies," tulisnya sebagai keterangan foto.

Ada sebanyak 10 foto masa kecil yang diunggah selebgram yang juga model itu.

Menyertai sejumlah foto imut tersebut, Awkarin menyematkan kata-kata berupa pesan untuk diri sendiri.

"Hey little pumpkin, lucu banget ga sih, dari kamu yang segembil dan setidak tahu apapun itu tentang dunia, akhirnya merasakan dunia sesungguhnya seperti apa.