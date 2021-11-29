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Jadwal Liga Champions RB Salzburg vs Sevilla, Wolfsburg vs Lille

Jadwal Liga Champions di matchday keenam, RB Salzburg vs Sevilla, Wolfsburg vs Lille

Penulis: Romi Rinando | Editor: taryono
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AFP
Ilustrasi. Jadwal Liga Champions di matchday keenam, RB Salzburg vs Sevilla, Wolfsburg vs Lille 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Sejumlah laga panas Liga Champions di matchday keenam akan tersaji memperebutkan lima tiket tersisa ke babak 16 besar.

Sebanyak 11 dari 16 tempat yang tersedia di babak sistem gugur Liga Champions telah diklaim.

Kini tersia lima tempat yang masih akan diperebutkan di babak penyisihan grup mulai Rabu 8 Desember 2021

Satu grup yang masih memiliki drama karena belum satupun tim yang bisa memastikan untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions yakni di Grup G.

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Di mana keempat tim LOSC Lille, RB Salzburg, Sevilla, dan VfL Wolfsburg  sedang bersaing mengklaim dua tempat yang tersedia.

Keempat tim Grup G berada dalam jarak tiga poin satu sama lain menuju matchday final yang menarik.

Dua tiket babak 16 besar liga Champions di grup G akan ditentukan di laga pamungkas matchday keenam digelar Kamis 9 Desember 2021. 

Wolfsburg akan menjamu Lille sebagai pemimpin group F di Volkswagen stadium Kamis 9 November 2021, pukul 03.00 WIB. 

Ilustrasi : Jadwal Liga Champions Wolfsburg vs Lille
Ilustrasi : Jadwal Liga Champions Wolfsburg vs Lille (AFP)

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk bisa memastikan lolos namun peluang besar lolos ada pada Lille. 

Jika Lille menang maka otomatis mereka akan memastikan satu tiket, namun jika kalah kepastian Lille lolos masih menunggu hasil laga RB Salzburg vs Sevilla.

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RB Salzburg vs Sevilla
Wolfsburg vs Lille
Tribunlampung.co.id
Sumber: Tribun Lampung
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