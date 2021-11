Artis Brisia Jodie dan Julian Jacob Makin Mesra, Belum Ingin Bicara Rencana Pernikahan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pasangan selebriti Brisia Jodie dan Julian Jacob semakin mesra.

Meski begitu, Brisia Jodie dan Julian Jacob belum berencana menikah.

"Kami tetap jalani hubungan positif ini, as long as we are in the right direction," kata Julian Jacob di CGV Grand Indonesia, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (28/11/2021).

Brisia Jodie dan Julian Jacob belum mau bicara rencana pernikahan karena hal itu tidak dilakukan terburu-buru.

Sejauh ini Brisia Jodie dan Julian Jacob merasa cocok satu sama lain.

Baca juga: Sahabat Vanessa Angel Marah ke Sepupu Sang Artis, Marissya Icha: Tapi yang Menentukan Adalah Bukti

"Saat ini mendingan jalani dulu," ucap Julian Jacob yang masih banyak mimpi yang harus diwujudkan sebelum menikahi Brisia Jodie.

"Proses sebelum menikah itu kan panjang sekali," lanjut Brisia Jodie yang jadi sorotan warganet saat menjadi kekasih Julian Jacob.

Sebelum jadi kekasih Brisia Jodie, Julian Jacob menjalin cinta bersama Marion Jola.

Brisia Jodie dan Marion Jola diketahui bersahabat setelah sama-sama menjadi finalis Indonesian Idol. (Wartakotalive.com/Ikhwana Mutuah Mico)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com

( Tribunlampung.c.o.id / Gusti Amalia)