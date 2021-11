Awkarin Menangis Dilamar Gangga Kusuma Saat Ultah Ke-24

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Selebgram Awkarin menangis saat dilamar kekasihnya, Gangga Kusuma saat rayakan ulang tahun ke-24, Senin (29/11/2021).

Momen romantis itu dilakukan Gangga saat menyanyikan lagu "Kisah Romantis" milik Glenn Fredly.

Di penggalan lirik "Dan, dengarlah sayangku, aku mohon kau menikah denganku," Gangga tiba-tiba membuka kotak perhiasan berisi cincin.

Dari video yang dibagikan di Instagram Story akun @shannongbr, Gangga berlutut di hadapan Awkarin yang terlihat masih tak percaya dengan ajakan kekasihnya untuk menjalin hubungan yang lebih serius.

Awkarin ikut berlutut dan memeluk kekasihnya.

Ketika dua sejoli itu bersatu, para tamu yang hadir di acara ulang tahun Awkarin kompak bersorak.

Usai berpelukan, terlihat Gangga menyematkan cincin itu di jari Awkarin.

"She said yes!!!" tulis Shannon dikutip Kompas.com dari Instagram @shannongbr, Selasa.

Sementara dari rekaman video yang diunggah selebgram Keanu Agl, tampak Awkarin meneteskan air mata usai menerima cincin dari Gangga.

Selebgram dengan jumlah pengikut sebanyak 7,2 juta itu menenangkan diri dengan memeluk teman-temannya satu persatu.