BPJamsostek Bersama RS Airan Raya dan Orthocare Indonesia Launching Pusat Layanan Kecelakaan Kerja

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) bersama dengan RS Airan Raya dan Orthocare Indonesia, melaunching Program Pusat Layanan Kecelakaan Kerja Return To Work.

Program Return To Work yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan, merupakan bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas sekaligus dimana hadirnya Return To Work melengkapi kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi para penyandang disabilitas untuk dapat kembali bekerja.

Penyandang disabilitas merupakan investasi negara yang sangat potensial dalam membawa perubahan negara ke arah yang lebih baik, sepanjang penyandang disabilitas itu diberi kesempatan dan peluang berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan.

Direktur Rumah Sakit Airan Raya Bandar Lampung, Dr. Zuchrady, MM., PIA dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mempercayai Rumah Sakit Airan Raya Bandar Lampung untuk menjadi Pusat Layanan Kecelakaan Kerja apalagi Program return to work ini sangat memiliki peranan penting membantu tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.

RS Airan Raya akan memfasilitasi proses pelaksanaan Return To Work dengan menyediakan Layanan Trauma Center, Intalasi Rehabilitasi Medik Dengan dokter dari berbagai spesialisasi dan sub spesialisasi termasuk dokter rehabilitasi medik, Tim Khusus Return To Work, menyediakan Poli Orthotic Prosthetic, SDM Fisiotherapy yang cekatan dan handal, serta bekerjasama dengan Orthocare Indonesia dalam pemasangan dan penyediaan Alat Orthotic dan Prostheticnya.

‘‘Kami siap membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan program Return To Work sebaik mungkin’’ ujar dr Zuchrady.

Dilain kesempatan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung, Ibu Darwati mengungkapkan bahwa RS Airan Raya merupakan Rumah Sakit Pertama yang menjadi Rujukan Pasien Return To Work di Wilayah Bandar Lampung.

"Melalui program return to work yang merupakan satu kesatuan dari program jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan, tenaga kerja yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja selain dibantu dalam hal biaya pengobatan secara unlimitied juga akan dibantu dalam proses rehabilitasi medik, penyediaan alat bantu, bekal pelatihan dan pendampingan sampai proses tenaga kerja kembali bekerja" ujarnya.

"Saat ini BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung bersama RS Airan Raya Bandar Lampung dan Orthocare Indonesia telah bekerja sama mulai November 2021 untuk membentuk Tim Return To Work satu-satunya di wilayah Bandar Lampung" tambahnya.

Dari awal pembukaan sampai dengan saat ini sudah ada 2 orang pasien yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja dalam proses fisiotherapy mendapatkan pelayanan return to work di RS Airan Raya.

"Harapan saya tim return to work ini dapat menjadi kunci utama dalam terlaksana dengan baiknya proses kembali kerja dan penyandang disabilitas yang inklusif di masyarakat" pungkasnya. ( Advertorial )