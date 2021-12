Info Rumah Bumi Karomah Jaya 2, Perumahan di Bandar Lampung dengan Cicilan Terjangkau

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Perumahan Bumi Karomah Jaya 2 memiliki cicilan yang cukup terjangkau bagi kalangan menengah ke atas yang ingin memiliki hunian eksklusif.

Marketing Dimitra Property Zahrul Mutin menjelaskan, perumahan satu ini memiliki pilihan cicilan 20 tahun dan 15 tahun.

"Untuk tenor 20 tahun cicilan per bulan Rp 3,2 jutaan per bulan. Sementara tenor 15 tahun cicilan Rp 3,6jutaan per bulan," jelas Zahrul kepada Tribunlampung.co.id, Kamis (2/12/2021).

Harga pembelian cash Rp 365 juta tanpa uang muka atau DP.

Zahrul Mutin mengatakan, perumahan komersil satu ini hadir di Bandar Lampung tepatnya Jalan Pangeran Tirtayasa, Sukabumi.

Baca juga: Info Rumah, Kloset Volk Tipe 680 hanya 645 Ribu di Plaza Grosir Natar Lampung Selatan

"Selain tanpa DP, dengan pembelian tersebut sudah bebas biaya proses," ujar Zahrul.

Perumahan Bumi Karomah Jaya 2 memiliki tipe 62/90 meter persegi. Begitu lapang dan nyaman.

Bangunan rumah juga tak kalah menawan dengan desain minimalis modern. Pintu dan bingkai jendela diplitur dengan variasi bagian depan sudah menggunakan batu alam.

Selain itu, desain pintu juga sudah menggunakan pintu double dilengkapi profil yang menambah kesan sebagai hunian eksklusif

Tiap unit rumah sudah dilengkapi ruang tamu, dua kamar tidur, dua kamar mandi, dapur, carport dan taman.

Baca juga: Info Rumah, Masih Tersedia Unit Rumah di Damai Lestari Residence 6

Bagi yang berminat atau menginginkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor Zahrul Mutin di 082280427826.

"Kami siap untuk diajak survey melihat langsung unit rumah dan konfirmasi mengenai detail rumah lebih lanjut," imbuh dia.

( Tribunlampung.co.id / Sulis Setia Markhamah )