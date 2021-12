Ayah dan Anak di Way Kanan Lampung Diringkus Diduga Rudapaksa Anak Tiri

Kedua pelaku di Mapolres Way Kanan. Ayah dan Anak diringkus diduga rudapaksa anak tiri

Dokumentasi Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Unit PPA (perlindungan perempuan dan anak) Satreskrim Polres Way Kanan mengamankan pelaku yang diduga melakukan tidak asusila terhadap anak dibawah umur di Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

Tersangka inisial INS (51) dan JNT (21) warga Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Reskrim IPTU Des Herison Syafutra menjelaskan kronologis kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah pelapor di Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

Saat itu, berawal korban Melati (13) bukan nama sebenarnya sedang duduk di teras rumah kemudian pelaku INS meminta dipijat kepada korban.

Setibanya di dalam kamar pelaku dengan posisi pelaku tidur terlentang, korban memijat kaki pelaku lalu seketika pelaku menarik tangan korban dan melakukan tindakan tidak terpuji terhadap korban.

Selanjutnya pada satu minggu yang lalu di bulan Nopember di kebun karet PTPN VII KM 8 Kelurahan Blambangan Umpu pelaku JNT yang merupakan anak kandung dari pelaku INS juga melakukan perbuatan yang sama terhadap korban.

Kemudian korban menceritakan peristiwa yang telah dialaminya tersebut kepada saksi dan akhirnya ibu kandung korban yakni Nurhidayati atas kejadian tersebut melaporkan ke Polres Way Kanan.

“Atas perbuatan suaminya INS yang merupakan ayah tiri korban dan JNT sebagai kakak tiri korban untuk ditindak lajuti,” katanya, Jumat 3 Desember 2021.

Kronologis penangkapan, diterangkan Des, setelah melakukan serangkaian penyidikan, pada Selasa 23 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, setelah menerima Laporan Polisi Unit PPA bersama Tekab 308 melakukan penyelidikan dengan menuju rumah korban yang juga rumah tersangka.

“Pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan saat sedang berada di rumahnya bertempat Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk,” ujarnya.

Sementara pelaku JNT saat itu tidak ada ditempat, kemudian sekira jam 21.00 Wib anggota mengamankan pelaku saat berada di Dusun Kalup Kampung Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

“Terhadap kedua pelaku setelah diamankan lalu dibawa ke Polres Way Kanan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut ,” jelas Kasat Reskrim.

Akibat perbuatannya, pelaku dapat dikenakan pasal asal 81 Ayat (1), (2), (3) dan atau Pasal 82 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.17 Tahu 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

Dan dikarenakan kedua tersangka adalah merupakan wali/pengasuh/keluarga dari korban maka ancaman nya keduanya di tambah 1/3 dari ancaman pokok.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)