Info Rumah Terkini, Perumahan Bumi Karomah Jaya 2 Jadi Jawaban Kebutuhan Hunian di Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Kebutuhan perumahan di daerah perkotaan terus meningkat.

Berkambangnya kota, menjadikan jumlah penduduk meningkat.

Kondisi ini turut berpengaruh pada kebutuhan akan hunian bagi masyarakat perkotaan.

Melihat peluang ini, banyak developer mengembangkan perumahan guna menjawab kebutuhan hunian masyarakat kota.

Tak terkecuali di Bandar Lampung yang menjadi ibu kota dari Provinsi Lampung.

Baca juga: Info Rumah Terkini, Berikut Info 3 Perumahan di Bandar Lampung Cocok untuk Anda yang Mencari Hunian

Satu diantaranya perumahan yang hadir bagi masyarakat Kota Tapis Berseri itu, Perumahan Bumi Karomah Jaya 2.

Marketing Dimitra Property Zahrul Mutin menjelaskan, perumahan satu ini memiliki pilihan cicilan 20 tahun dan 15 tahun.

"Untuk tenor 20 tahun cicilan per bulan Rp 3,2 jutaan per bulan. Sementara tenor 15 tahun cicilan Rp 3,6jutaan per bulan," jelas Zahrul kepada Tribunlampung.co.id, Kamis (2/12/2021).

Harga pembelian cash Rp 365 juta tanpa uang muka atau DP.

Zahrul Mutin mengatakan, perumahan komersil satu ini hadir di Bandar Lampung tepatnya Jalan Pangeran Tirtayasa, Sukabumi.

Baca juga: Info Rumah Bumi Karomah Jaya 2, Perumahan di Bandar Lampung dengan Cicilan Terjangkau