Hari Disabilitas Internasional, Korban Lakalantas di Way Kanan Lampung dapat Bantuan Sembako 

Anggota Satlantas Polres Way Kanan saat memberikan bantuan sembako kepada korban lakalantas.

Dokumentasi Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Satlantas Polres Way Kanan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional melakukan aksi bakti sosial (baksos) pemberian sembako kepada korban laka lantas, Sabtu (04/12/21).

Kegiatan baksos ini dipimpin langsung oleh Kaur Binops Satlantas Polres Way Kanan Ipda Boby didampingi Kanit Laka Lantas Ipda Rutaman bersama Kanit Turjawali Ipda Untung Pribadi dan Kanit Regident Ipda I Ketut Dadi serta anggota Satlantas Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kaur Binops Satlantas Polres Way Kanan Ipda Boby menyampaikan bahwa kegiatan pemberian tali asih dilakukan secara door to door ke rumah warga yang terletak di dua Kampung.

Yakni Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk dan Kampung Sangkaran Bakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Salah satu warga an. bustari 51 tahun yang juga korban kecelakaan lalu lintas pada tahun 2015 silam mengatakan dirinya sempat terkejut dengan kedatangan petugas dari satuan lalu lintas Polres Way Kanan.

Bustari mengucapkan terimakasih kepada Satlantas Polres Way Kanan atas sembako yang diberikan.

“Saya kaget tiba tiba ada pak polisi dateng ke rumah, dan ternyata anggota satlantas yang pernah menangani kasus kecelakaan saya saat itu, saya merasa sangat terbantu atas sembako ini” Imbuhnya.

Sementara itu, Ipda Boby mengatakan sesuai perintah Direktur Lalu Lintas, dalam memperingati hari disabilitas internasional satuan lalu lintas untuk memberikan tali asih kepada korban kecelakaan di wilayah hukum Polres Way Kanan.

“Mudah-mudahan dengan bantuan ini, kami berharap korban laka lantas dapat sedikit meringankan beban ekonomi mereka dan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami Satlantas Polres Way Kanan terhadap korban laka” tutup Ipda Boby.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)