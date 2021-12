Liburan ke Serbia, Artis Sarwendah Percaya Diri Pakai Daster

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Liburan Sarwendah ke luar negeri. Istri Ruben Onsu percaya diri pakai daster di Serbia.

Sarwendah sedang menikmati liburan di luar negeri.

Di liburannya kali ini, Sarwendah pergi bersama adik iparnya, Jordi Onsu.

Sementara Ruben Onsu dan anak-anak tak ikut dan tinggal di rumah.

Sarwendah merasa sedih karena harus meninggalkan suami dan anak-anak.

"Kesayangan bunda semuaaaa, love you so much, mellow bgtt bener2 pertama kali pergi tanpa mrk," tulisnya di unggahan 24 November 2021 lalu.

Ibunda Betrand Peto itu liburan ke beberapa negara.

Tampak Sarwendah membagikan potret saat di Istanbul, Turki.

Ibu tiga anak itu stylish dengan rok pendek dan kardigan rajut.

Rambut hitamnya dibuat bergelombang dan dibiarkan terurai.

