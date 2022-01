Provinsi Lampung Raih Prestasi Tingkat Nasional Kelahiran Pedet Tertinggi, Bersama 4 Provinsi Lain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TENGAH - Penghargaan yang diberikan ini atas kontribusi daerah bagi peningkatan populasi melalui kelahiran pedet terbanyak yang diserahkan Menteri Pertanian RI, Dr H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H kepada Dinas Peternakan masing-masing Provinsi dalam acara Panen Pedet Nusantara, di Lapangan Merdeka, Karang Endah, Lampung Tengah, Rabu (8 Desember 2021).

Lampung Raih Prestasi Tingkat Nasional Kelahiran Pedet Tertinggi, bersama 4 Provinsi Lain.

Bandar Jaya, Lampung Tengah : Provinsi Lampung menjadi Provinsi terbaik tingkat kelahiran pedet tertinggi, bersama Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat.

Gubernur Lampung Arinal Junaidi, mengatakan saat ini Lampung menjadi lumbung ternak urutan 4 Nasional dan urutan 2 di Sumatera.

Dengan peringkat tersebut Gubernur Arinal menargetkan menggeser Provinsi lain yang berada peringkat diatasnya dengan memaksimalkan program bidang peternakan. "Kami akan berupaya menggeser peringkat diatas kami, dengan melanjutkan program peternakan apalagi sudah ada dukungan perbankan melalui KUR, " kata dia dihadapan Menteri Pertanian RI, Dr H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H.

Dalam acara Panen Pedet SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) dan Launching Kelahiran 100.000 Ekor Sapi Belgian Blue, juga dilaksanakan penyerahan Mock Up KUR Sub Sektor Peternakan Ke Gubernur Lampung dari Perbankan.

Penyaluran KUR Sub Sektor Peternakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Regional Ofiice Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 1.260.130.500.000,- yang telah disalurkan kepada 41.818 Nasabah.

Penyerahan Mock Up KUR Sub Sektor Peternakan Ke Gubernur dari PT. BANK MANDIRI, penyaluran KUR Sub Sektor Peternakan oleh PT. BANK MANDIRI adalah sebesar Rp. 84.792.003.000,- .

Penyerahan Mock Up KUR Sub Sektor Peternakan Ke Gubernur dari PT. BNI

Penyaluran KUR Sub Sektor Peternakan oleh PT. BNI adalah sebesar Rp. 44.570.000.000.

Penyerahan Mock Up KUR KECIL oleh PT. BRI kepada Sri Rahayu. Penyerahan Secara Simbolis Penerima KUR Kecil BRI dengan total bantuan modal KUR sebesar Rp 500.000.000,- yang dimanfaatkan untuk usaha dibidang Penggemukan Sapi.