Wakapolres Way Kanan Lampung Razia Rutan, Pastikan Kondisi Tahanan Baik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan bersama Kabag Ops, Kasat intelkam, Kasat Binmas, Kasat Sabhara, Kasat Tahti, Kasiwas, Kasi Propam dan anggota Polres Way Kanan melaksanakan monitoring dan razia rumah tahanan mako Polres Way Kanan, Rabu 8 Desember 2021.

Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi sel, ventilasi, CCTV baik dan para petugas piket jaga pahami tupoksinya sekaligus melakukan razia terhadap tahanan menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Setiap rumah tahanan kami razia apakah ada ditemukan handphone atau barang yang berbahaya yang dapat beresiko terjadi kejahatan di dalam rumah tahanan atau pun yang dapat membuat, memancing atau dapat melarikan diri terhadap tahanan tersebut.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, kita pastikan juga tahanan telah tervaksin jika belum akan segera diberikan vaksin.

Selain itu, saya ajak tahanan agar meningkatkan ibadah sesuai keyakinan masing–masing.

“Kami memberi motivasi sadar mau berubah jangan mengulangi kembali perbuatan,” ujarnya.

Jadi kalian didalam ini, harus tetap semangat, berbesar hati dan tidak usah berfikir yang macam–macam karena selain petugas jaga ada CCTV yang memantau kegiatan kalian, ungkap Wakapolres.

Tak hanya itu guna menghindari peredaran dan penyalahgunaan narkotika di dalam sel rumah tahanan, petugas Satnarkoba Polres Way Kanan melakukan cek urine terhadap sejumlah tahanan.

"Hasil kegiatan razia ini tidak ditemukan hal–hal yang aneh atau barang yang berbahaya," ungkap Wakapolres.

"Kepada petugas jaga tahanan, Kompol Lagan berpesan agar selalu waspada dan memeriksa makanan atau barang yang akan dimasukkan keruang tahanan guna menghindari perbuatan yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)