Durian Asal Kota Agung Banjiri Pringsewu Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Bagi kalian yang hobi makan durian, kali ini Kabupaten Pringsewu lagi banjir buah musiman berduri tersebut.

Sehingga pedagang durian mudah ditemukan di Kabupaten Pringsewu.

Dimana banyak orang menjajakan durian di tepi-tepi jalan protokol.

Seperti di tepi Jalinbar dekat Chandra Departemen Store, dan di sekitar Pendopo Pringsewu.

Jumain, salah satu penjual durian menawarkan variasi harga durian kepada konsumen.

Sehingga para konsumen bisa menyesuaikan kantung demi menikmati durian.

Harga itu dinilai dari besar kecilnya durian.

Ada yang harga Rp 25 ribu per buah, Rp 100 ribu dapat tiga buah, dan Rp 40 ribu per buah, serta Rp 50 ribu per buah.

Durian ini pun berasa manis, dan legit. Aroma wangi khas durian memikat orang untuk datang membeli.

Kendati demikian, tidak semua durian berasa manis. Oleh karena itu, biasanya penjual memberi garansi kepada pembeli.

