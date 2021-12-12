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Bayi Adzam Ardiansyah Sutisna Disebut Mirip Ferdi oleh Sule

Bayi Adzam Ardiansyah Sutisna disebut Sule mirip Ferdi Ardiansyah Sutisna.

Editor: taryono
zoom-inlihat foto Bayi Adzam Ardiansyah Sutisna Disebut Mirip Ferdi oleh Sule
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Nathalie Holscher dan bayinya Adzam Ardiansyah Sutisna 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bayi Adzam Ardiansyah Sutisna disebut Sule mirip Ferdi.

Hal ini diungkap suami Nathalie Holscher.

Istri komedian Sule, Nathalie Holscher baru saja melahirkan anak laki-laki.

Nathalie melahirkan di RS Brawijawa pada Sabtu (11/12/2021) malam.

Anak kelima Sule ini diberi nama Adzam Ardiansyah Sutisna.

Saat sang anak telah lahir, Sule menyebut wajah Adzam mirip dengan anak keempatnya, Ferdi Ardiansyah Sutisna.

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Hal itu terlihat dalam kanal YouTube Sule Family yang tayang pada Minggu (12/12/2021).

Setelah dibersihkan, perawat menggendong Adzam ditunjukkan kepada Nathalie.

Kemudian, Nathalie mencium pipi anak pertamanya dengan Sule itu.

Saat Nathalie mencium Adzam, Sule tiba-tiba menyebut sang putra mirip dengan Ferdi.

"Cium lagi sayang, kok kaya Ferdi?" ucap Sule.

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Tags
Adzam Ardiansyah Sutisna
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Sumber: Tribunnews
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