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Bayi Adzam Ardiansyah Sutisna Disebut Mirip Ferdi oleh Sule
Bayi Adzam Ardiansyah Sutisna disebut Sule mirip Ferdi Ardiansyah Sutisna.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bayi Adzam Ardiansyah Sutisna disebut Sule mirip Ferdi.
Hal ini diungkap suami Nathalie Holscher.
Istri komedian Sule, Nathalie Holscher baru saja melahirkan anak laki-laki.
Nathalie melahirkan di RS Brawijawa pada Sabtu (11/12/2021) malam.
Anak kelima Sule ini diberi nama Adzam Ardiansyah Sutisna.
Saat sang anak telah lahir, Sule menyebut wajah Adzam mirip dengan anak keempatnya, Ferdi Ardiansyah Sutisna.
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Hal itu terlihat dalam kanal YouTube Sule Family yang tayang pada Minggu (12/12/2021).
Kemudian, Nathalie mencium pipi anak pertamanya dengan Sule itu.
Saat Nathalie mencium Adzam, Sule tiba-tiba menyebut sang putra mirip dengan Ferdi.
"Cium lagi sayang, kok kaya Ferdi?" ucap Sule.