Info Motor Yamaha, Promo Natal dan Tahun Baru Tiap Pembelian Nmax Non ABS

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,BANDAR LAMPUNG -- Info motor, promo Natal dan tahun baru dalam pembelian skuter Yamaha Nmax non ABS.

Natal dan tahun baru (Nataru) menjadi kesempatan bagi konsumen yang ingin memiliki kendaraan.

Pasalnya, pada akhir tahun terdapat promo menarik yang ditawarkan beberapa deler motor.

Seperti yang ditawarkan oleh, deler Yamaha Lautan Teduh, Bandar Lampung.

SC Lautan Teduh Kedaton, Arum menyampaikan rincian promo Yamaha per Desember 2021.

Baca juga: Info Motor Honda, 10 Jenis Motor Matic Bekas Honda Miliki Harga Rp 10 Jutaan

"Promo saat ini bernama 'GEMPITA' yang artinya Gebyar Promo Akhir Tahun, hampir seluruh unit Yamaha memiliki promo," kata Arum, Minggu (12.12.2021).

Lebih lanjut Arum, menyampaikan promo Yamaha Nmax non ABS.

"Kesempatan bagi konsumen yang ingin membeli Yamaha Nmax non ABS, di akhir tahun ini sedang berlaku potongan DP dan potongan tenor, hemat hingga Rp 8 jutaan."

"Semula Yamaha Nmax non ABS memiliki DP Rp 3,2 juta, sekarang menjadi Rp 2,2 juta dan berlaku juga potongan tenor hingga 5 bulan," ungkapnya.

Terlepas dari Yamaha Nmax, Arum menyampaikan promo untuk unit Yamaha lainnya.

Baca juga: Info Motor, Promo Potongan Tenor 5 Bulan Honda Vario dan PCX di Bintang Kharisma Jaya

"Cukup dengan DP atau uang muka Rp 500 ribu, bisa bawa pulang motor Mio CW dan Yamaha Gear dengan angsuran Rp 800 ribu perbulannya.

"Disisi lain, terdapat juga promo untuk pengambilan motor Yamaha all New Aerox c, all new Vixion, XSR 155, WR 155.

"Motor-motor tersebut memiliki promo sama seperti Nmax, namun harga OTR yang berbeda, agar lebih jelasnya konsumen bisa kesini," tandasnya.

Itulah promo Yamaha jelang Natal dan tahun baru yang hanya tinggal hitungan hari lagi. ( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )