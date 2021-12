Integrasi Layanan Telkomsel DigiAds dan GoBiz Raih Silver Winner The Smarties Indonesia 2021. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA – Telkomsel melalui unit bisnis Telkomsel DigiAds menegaskan posisinya sebagai penyedia solusi periklanan digital terpadu yang mampu membantu pelaku bisnis memaksimalkan implementasi digital marketing, termasuk bagi UMKM.

Hal tersebut kini ditunjukkan melalui penghargaan yang diperoleh dalam The Smarties Indonesia 2021, ajang apresiasi terhadap kegiatan pemasaran modern yang efektif.

Dalam hal ini, integrasi layanan Telkomsel DigiAds, yaitu Telkomsel MyAds, dengan GoBiz–aplikasi bagi mitra usaha Gojek, mendapatkan Silver Winner di kategori “Seamless Consumer Experience” melalui inisiatif “Seamless Technology Integration between GoBiz and Telkomsel MyAds to Empower SMEs in Indonesia”.

Senior Vice President Digital Advertising and Banking Telkomsel Ronny Sugiadha mengatakan, “Penghargaan ini memberikan motivasi lebih bagi kami untuk terus menjaga konsistensi sebagai penyedia solusi serta layanan periklanan dan pemasaran digital yang lengkap, fleksibel, terintegrasi, dan inovatif. Telkomsel mengapresiasi kolaborasi yang telah dibangun bersama Gojek dalam integrasi layanan ini.

Unit bisnis Telkomsel DigiAds akan terus menyambut positif upaya kolaboratif lanjutan, baik dengan Gojek maupun pihak lainnya untuk buka semua peluang pemanfaatan digital marketing yang menumbuhkan bisnis secara berkelanjutan, terlebih bagi para UMKM.

Integrasi layanan tersebut dianggap memberi metode baru kepada pelaku UKM untuk semakin membuka peluang menjangkau target konsumen yang lebih luas dan meningkatkan pertumbuhan bisnisnya.”

Inisiatif “Seamless Technology Integration between GoBiz and Telkomsel MyAds to Empower SMEs in Indonesia” sendiri memungkinkan mitra usaha Gojek untuk mengakses layanan Telkomsel MyAds dari aplikasi GoBiz untuk membuat, mengirimkan, dan memonitor kampanye iklan usaha mereka.

Dengan begitu, mereka dapat memperluas pangsa pasar dan mengembangkan bisnis serta menjangkau lebih banyak pelanggan baru dengan mengandalkan solusi iklan yang terarah dari Telkomsel MyAds.

Telkomsel DigiAds juga menyiapkan nilai tambah bagi mitra usaha Gojek dalam menggunakan layanan Telkomsel MyAds melalui promo khusus yang hadir secara berkala.

Ronny lebih lanjut menambahkan, upaya kolaboratif tersebut diumumkan pada Januari 2021 lalu sebagai bagian dari sinergi berkelanjutan antara Telkomsel dan Gojek.