Tersangka Kasus Pembunuhan di Sabah Balau Lamsel Diancam Hukuman Mati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN-Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan tersangka S (15) sebagai otak pembunuhan terancam pasal berlapis dan terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

Sebelumnya Edwin telah mengkofirmasi bahwa S sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penanhanan atas kasus pembunuhan PA (15) yang jasadnya ditemukan membusuk di rumah kosong, Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

"Ya, benar. S sudah kita tetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan PA (15). S sudah kita tetapkan sebagai tersangka sejak sore kemarin. Sudah kita lakukan penahanan," jelas Edwin, Selasa (14/12/2021).

"Tersangka S sudah bisa kita katakan sebagai otak pembunuhan. Tersangka S merasa sakit hati dan cemburu dengan korban PA. Karena korban merebut pelanggannya dimana yang dimaksud adalah Muh Tholif. Yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka," jelasnya.

Edwin mengatakan pasal yang disangkakan kepada S, sama dengan pasal yang disangkakan kepada tersangka Muh Tholif.

"Untuk ancaman pasal yang kita sangkakan kepada S, sama seperti pasal yang kita sangkakan kepada tersangka Muh Tholif. Keduanya terancam dengan pasal berlapis," katanya

"Yakni pasal pembunuhan berencana dan pasal tentang perlindungan anak, dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati," tegasnya.

Pasal yang disangkakan pasal 340 KUHP sub pasal 338 KUHP sub pasal 80 ayat 3 UU RI No 17 tahun 2016 dan PASAL 81 ayat 1 UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.

Ancaman Hukuman Pasal 340 KUHP Pidana Mati, seumur hidup, 20 tahun.

Pasal 338 KHUP ancaman 15 tahun.